Синоптики дали прогноз на третью рабочую неделю марта в Украине

Понедельник, 17 марта

В понедельник, 17 марта, в Украине будет холодно и дождливо. Причем в части областей к дождям добавится и снег.

Снег с дождями вероятны в западных областях с переходом на Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую области и Киев. На остальной части Украины пройдут дожди, сухо не будет нигде.

Ночью температура минимально опуститься до -4 градусов - в западных и северных областях. Теплее всего ночью будет на юге - в Херсонской области и в Крыму, до +8.

Днем, хотя мороза и не будет, например, в западных областях температура не поднимется выше +4 градусов. Теплее всего Днем снова будет в южных регионах, а максимально тепло будет в Крыму, до +12.

В Киеве вероятен снег с дождем, ночью температура опуститься до -3, а днем поднимется не выше +4.



Погода в Украине 17 марта (meteo.gov.ua)

Вторник, 18 марта

Во вторник, 18 марта, похолодает еще больше. В частности, ночью на Волыни и в Ровенской области будет максимально холодно, до -7 градусов. Это при том, что будут регионы, где ночью все же сохранится плюсовая температура, хоть и небольшая.

Радует, что осадков - ни в виде снега, ни в виде дождя - не будет. Теплее всего ночью будет на юге и в Запорожской области, до +2. Днем тоже будет холодно, но "минусов" не будет. Теплее всего днем будет снова в Херсонской области и в Крыму, до +6.

В Киеве без осадков, ночью до -5, днем до +4.

Погода в Украине 18 марта (meteo.gov.ua)

Среда, 19 марта

В среду, 19 марта, начнет в Украине теплеть, осадки все также не будут наблюдаться.

Ночью во всех регионах, даже на юге, будет морозно. Холоднее всего ночью будет в Киеве и в Киевской, Луганской областях, до -6 градусов. Теплее всего ночью будет в Крыму, в пределах -1...+1 градусов.

Днем прогреется больше. Теплее всего, до +8 градусов, будет:

на Закарпатье, в Киеве и области;

во всех южных областях;

в Запорожской, Донецкой и Лугнской областях.

В Киеве без снега и дождя, ночью будет в пределах -4...-6, днем +6....+8 градусов.

Погода в Украине 19 марта (meteo.gov.ua)

Четверг, 20 марта

Четверг, 20 марта, будет теплее среды, 19 марта. В тоже время ночью вероятна минусовая температура. Холоднее всего будет во всех западных регионах, до -4 градусов, теплее всего ночью будет на юге, в пределах -1...+1 градусов.

Днем значительно потеплеет. До +11 градусов температура поднимется:

на юге и в Запорожской области;

в Донецкой и Луганской областях.

Осадков 20 марта не будет, местами даже ожидается солнечная погода. В Киеве ночью термометры покажут +1...-1 градусов, а днем - +6...+8.

Погода в Украине 20 марта (meteo.gov.ua)

Пятница, 21 марта

В пятницу, 21 марта, в Украине потеплеет еще больше. Максимально температура поднимется до +14 градусов, в Черновицкой области, на Прикарпатье и Закарпатье.

Днем тепло будет в большинстве регионов, холоднее всего будет в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, до +8. Важно и то, что никаких осадков 21 марта в Украине не намечается.

Ночью, правда, вероятен небольшой мороз, максимально до -3 градусов - в Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Ночью теплее всего будет в Одесской области, до +2.

В Киеве 21 марта без осадков, ночью 0...-2, днем +10...+12 градусов.

Погода в Украине 21 марта (meteo.gov.ua)