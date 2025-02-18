Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 18 февраля, в Украине будет холодно и морозно. Даже днем ожидаются 6° мороза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Переменная облачность. Без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, на северо-востоке и востоке страны 15-20°; днем 1-6° мороза, на высокогорье Карпат до 10° мороза; на Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью 6-11° мороза, днем около 0°. Погода в Киеве и области Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 2-4° мороза.



Погода в Украине 18 февраля (facebook.com/UkrHMC)