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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 09 февраля 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 февраля, в Украине будет без осадков. Но возможны сильные порывы ветра, хотя в некоторых регионах днем до 8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах северных, восточных и большинства центральных областей местами гололедица.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 1-6° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах области местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° мороза; в Киеве днем 3-5° мороза.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 9 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в феврале 2025 в Украине

Февраль 2025 начался в Украине со снега и мороза. Причем мороз местами достигал ощутимых показателей.

Особенно такая погода резонировала с погодой в январе 2025 года, который оказался достаточно теплым. В некоторые дни января погода напоминала апрельскую но никак не ту, что должна соответствовать второму месяцу зимы.

В общей сложности в феврале 2025 в Украине средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3° мороза до 2° тепла. Это на 1,5-2° выше нормы.

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