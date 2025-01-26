Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сильные ветры в США

По состоянию на 22 января южная Калифорния переживает сильные ветры Санта-Ана, способствующие возникновению новых лесных пожаров, в частности в Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

Ветры достигают скорости до 96 километров в час, и по прогнозам, сильные порывы будут продолжаться еще несколько дней. Из-за низкой влажности и сухих условий существует высокий риск быстрого распространения пожаров.

Метеорологи предупреждают об "особо опасной ситуации" с возможностью взрывного роста пожаров, а также об угрозе для здоровья из-за токсичного воздуха.

Местные власти подготовились к новым вспышкам пожаров, мобилизуя ресурсы для быстрой реакции.

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