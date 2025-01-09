RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 9 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 января, в Украине погода будет теплой. Хотя в некоторых регионах вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Дожди днем ожидаются в западных регионах - на Закарпатье, в Ровенской и Волынской областях. В Киеве и области, а также на севере, будет пасмурно.

На остальной территории будет солнечно и везде, несмотря на осадки, будет тепло. Даже на западе местами температура днем сравняется с градусами на юге, до +12, в Запорожской области до +13. Теплее всего будет в Крыму, до +14 градусов.

Холоднее всего днем будет на севере. В Черниговской и Сумской областях термометры днем покажут не более +5, в Полтавской области - до +6. Чуть выше "плюсы" поднимутся в Харьковской области, до +8.

Погода в Украине 9 января (meteo.gov.ua)

Температурные рекорды в Украине 7 января

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Температурные рекорды в Украине 7 января (facebook.com/UkrHMC)

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день