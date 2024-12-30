Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Продолжительность суток на станции "Академик Вернадский"

На станции "Академик Вернадский" световой день длился почти 22 часа 25 минут. Солнце взошло в 02:02, а зашло в 00:27 22 декабря.

20 декабря день был короче на 10 секунд, а 22 декабря - на 36 секунд. Отныне продолжительность дня начинает уменьшаться и будет продолжать сокращаться до 20 июня, когда на острове Галиндез будет самый короткий день - 3 часа 24 минуты.

Поскольку станция расположена севернее южного полярного круга, здесь нет полярных ночей. Зимой Солнце поднимается над горизонтом, а летом прячется за горизонт.

В Северном и Южном полушарии времена года противоположные: когда в Украине зима, в Антарктике - лето.

Напомним, 29-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась из Киева на станцию "Академик Вернадский" 11 марта. Она сменила зимовщиков с 28-й УАЭ, которые отработали там почти год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.