Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Небольшие осадки преимущественно в виде снега, на юге и востоке страны умеренный дождь с мокрым снегом, в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололед и налипание мокрого снега; днем в северных, западных,

Винницкой и Черкасской областях без осадков. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге и юго-востоке страны 0-5° тепла; на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве в течение суток 1-3° мороза.

Погода в Украине 12 декабря (facebook.com/UkrHMC)