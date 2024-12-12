Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 12 декабря, погода в Украине сильно испортиться. К начинающемуся похолоданию добавится гололед и налипание снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Небольшие осадки преимущественно в виде снега, на юге и востоке страны умеренный дождь с мокрым снегом, в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололед и налипание мокрого снега; днем в северных, западных,
Винницкой и Черкасской областях без осадков. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге и юго-востоке страны 0-5° тепла; на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 1-6° мороза.
Облачно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве в течение суток 1-3° мороза.
Погода в Украине 12 декабря (facebook.com/UkrHMC)
По данным Copernicus (C3S), 2024 год, вероятно, станет самым теплым в истории, со средней глобальной температурой на 1,55°C выше доиндустриального уровня, превзойдя предыдущий рекорд 2023 года.
В октябре в Европе наблюдались тепловые аномалии и сильные наводнения в Испании и Италии из-за чрезмерных осадков. Кроме того, антарктический морской лед сохранялся на около рекордно низком уровне, что отражает тревожную тенденцию изменений климата.
Напомним, климатологи, подводя итоги прошлого года, констатировали, что 2023 год стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.
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