Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 24 ноября, без снега в Украине не обойдется. В то же время, он насыплет не везде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В восточных областях, ночью в юго-восточной части умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), днем на Закарпатье небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков.
В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на юго-востоке страны, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, на востоке, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла. В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.
Облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.
Погода в Украине 24 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Давая прогноз на ноябрь 2024 в Украине, синоптики прогнозировали, что температура воздуха упадет на 5-7 градусов. Такое общее похолодание считается традиционным для месяца, предшествующего зиме.
Что касается общей картины месяца, то можно сказать, что ноябрь выдался достаточно теплым как для последнего месяца осени.
Похолодание пришло в Украину с 21 ноября. При этом, например, на субботу, 23 ноября, в Крыму прогнозировалось днем до +15 градусов, хотя на западе во всю "гулял" мороз. причем даже в дневные часы.
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