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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 16 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 16 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 ноября, без осадков. Также будет относительно тепло, днем ​​до 8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2 ° тепла, днем ​​5-7 °.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 16 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Ранее синоптики предупрежали, что на выходных 16-17 ноября в Украине будет тепло. Но уже на рабочей неделе, начиная с 21 ноября в Украине ожидается резкое похолодание.

Так, по словам синоптика Наталки Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.

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