Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 16 ноября, без осадков. Также будет относительно тепло, днем до 8° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.
На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2 ° тепла, днем 5-7 °.
Погода в Украине 16 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Ранее синоптики предупрежали, что на выходных 16-17 ноября в Украине будет тепло. Но уже на рабочей неделе, начиная с 21 ноября в Украине ожидается резкое похолодание.
Так, по словам синоптика Наталки Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.
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