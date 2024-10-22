Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Погода осенью в Украине радует теплом уже второй месяц. Сентябрь зачерпнул тепла от жаркого августа. В конце последнего месяца лета пришла новая волна жары, которая перекинулась на первый месяц осени.

Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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