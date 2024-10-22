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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 октября, в Украине будет без дождей. Будет тепло, до 17°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Небольшая облачность. Без осадков.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла, в Карпатах 1-3° мороза; днем в Украине 12-17 ° тепла.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​12-17° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем ​​14-16° тепла.

Погода в Украине 22 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода осенью в Украине радует теплом уже второй месяц. Сентябрь зачерпнул тепла от жаркого августа. В конце последнего месяца лета пришла новая волна жары, которая перекинулась на первый месяц осени.

Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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