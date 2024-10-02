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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 02 октября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 октября, в Украине дождей не ожидается. Местами даже вероятна конфортная погода, но и без заморозков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Без осадков.

Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем ​​16-21°, на востоке и юго-востоке страны до 25°; в западных областях ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​12-17° тепла (на высокогорье Карпат ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​8-13° тепла).

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем ​​16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем ​​17-19°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 2 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в октябре 2024 в Украине

В октябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Детальнее про погоду в первые дни второго месяца осени - читайте в материале РБК-Украина.

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