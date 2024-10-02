Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 2 октября, в Украине дождей не ожидается. Местами даже вероятна конфортная погода, но и без заморозков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра".

Без осадков. Ветер юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем ​​16-21°, на востоке и юго-востоке страны до 25°; в западных областях ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​12-17° тепла (на высокогорье Карпат ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​8-13° тепла). Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем ​​17-19°. Погода в Украине 2 октября (facebook.com/UkrHMC)