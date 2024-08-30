ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 30 августа 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

30 августа в Украине ожидается жаркая погода. Но без осадков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По всей стране в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. При этом, несмотря на это, кратковременные дожди ожидаются только в южных областях, здесь же вероятна и гроза.

Ветер будет восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​+28...+33 градусов, на высокогорье Карпат до +19. В Киеве и области без дождей, днем в регионе до +33 градусов, в Киеве +​​30...+32.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Какой будет погода в Украине 30 августа (facebook.com/UkrHMC)

Пожарная опастность

Добавим, что синоптики предупреждают про повышенную пожарную опасность, которая установится в Украине с 30 августа по 1 сентября. Предупреждение не актуально только для большинства районов Одесской и Херсонской областей.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Синоптики предупредили о повышенной пожарной опастности в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Погода в сентябре 2024 в Украине

Несмотря на то, что скоро наступит календарная осень, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале сентября 2024 существенно меняться не будет. В частности, температура продолжит оставаться высокой, причем на юге даже до +35...+36 градусов.

В общей сложности, по данным синоптиков, в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +15...+20 градусов (в Карпатах +13...+14 градусов), что на +2 градуса выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом