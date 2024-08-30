Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

30 августа в Украине ожидается жаркая погода. Но без осадков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По всей стране в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. При этом, несмотря на это, кратковременные дожди ожидаются только в южных областях, здесь же вероятна и гроза.

Ветер будет восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​+28...+33 градусов, на высокогорье Карпат до +19. В Киеве и области без дождей, днем в регионе до +33 градусов, в Киеве +​​30...+32.

Какой будет погода в Украине 30 августа (facebook.com/UkrHMC)

Пожарная опастность

Добавим, что синоптики предупреждают про повышенную пожарную опасность, которая установится в Украине с 30 августа по 1 сентября. Предупреждение не актуально только для большинства районов Одесской и Херсонской областей.

Синоптики предупредили о повышенной пожарной опастности в Украине (facebook.com/UkrHMC)