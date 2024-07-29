Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 29 июля, жара в Украине в отдельных областях несколько ослабнет. В то же время синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, в частности, в Киеве и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с. Температура днем 21-26°, в центральных областях кое-где 28-30°, в восточных областях и южной части 29-34°.
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с.
Температура по области днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.
Погода в Украине 29 июля (facebook.com/UkrHMC)
Как сообщалось, погода в Киеве 29 июля ухудшится. Ожидается сильный ветер и гроза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.