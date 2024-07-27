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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 27 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде на 27 июля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в субботу, 27 июля, будет достаточно конфортной. В некоторых областях возможны дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь в северной части страны днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​27-32°, в западных областях 24-29°; на высокогорье Карпат днем ​​19-24°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза).

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области днем ​​27-32°; в Киеве днем ​​около 30 °.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 27 июля (facebook.com/UkrHMC)

Детальнее про погоду на выходных в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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