Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на 27 июля в Украине (Getty Images)

Погода в Украине в субботу, 27 июля, будет достаточно конфортной. В некоторых областях возможны дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северной части страны днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем ​​27-32°, в западных областях 24-29°; на высокогорье Карпат днем ​​19-24°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области днем ​​27-32°; в Киеве днем ​​около 30 °. Погода в Украине 27 июля (facebook.com/UkrHMC)