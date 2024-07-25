Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 25 июля, в части регионов Украины ожидаются дожди с грозами, вплоть до шквалов. Максимально температура поднимется до 32°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных, Житомирской, Винницкой, днем и Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны местами значительные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков.
Ветер преимущественно восточный, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.
Температура в южной части днем 27-32°; на остальной территории днем 25-30°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19-24° (в Карпатах днем 14-19°).
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 25-30°; в Киеве днем 26-28°.
Погода в Украине 25 июля (facebook.com/UkrHMC)
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