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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 9 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 июля, в Украине ожидается рекордная жара. Она местами может достигнуть +40 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Жара в Украине будет продолжаться долго. При этом сильная жара охватит практически всю территорию. Максимальная температура воздуха будет достигать +30....+39 градусов, местами до +40 и выше", - рассказала она.

Самая сложная, по данным синоптика, будет синоптическая ситуация на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины - сильнейшая жара, очень высокая пожарная опасность.

"Детали и некоторые отличия, конечно, есть и будут, как, например, чуть более низкие градусы в западных областях. Однако это не особо повлияет на общую картинку - чрезвычайная жара ожидается повсюду", - добавила Диденко.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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