Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Жара в Украине

Ранее синоптики предупреждали о сильной жаре, которая придет в Украину, начиная с 8 июля. Судя по прогнозам синоптиков, рекордные 40° тепла появятся на синоптической карте ближе к четвергу, 11 июля.

Причем, по данным синоптиков, жара в Украине задержится. Подробнее о прогнозе на рабочую неделю и о том, где будет прохладнее - читайте в материале РБК-Украина.

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