Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В Украине сегодня, 14 июня, ожидаются дожди. При этом максимально будет до 30° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме восточных и Запорожской областей, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях днем 18-23°; на остальной территории днем 22-27°, в юго-восточной части до 30°.
Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, по области местами гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 18-23°; в Киеве днем 21-23°.
Погода в Украине на 14 июня (facebook.com/UkrHMC)
В последние дни в Украине прошли достаточно сильные дожди. По данным специалистов, менее чем за сутки в Киеве выпало более половины месячной нормы осадков.
Напомним, 21 апреля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм, что на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков. Тогда тоже выпало больше половины месячной нормы осадков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.