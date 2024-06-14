RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 14 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня, 14 июня, ожидаются дожди. При этом максимально будет до 30° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме восточных и Запорожской областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях днем ​​18-23°; на остальной территории днем ​​22-27°, в юго-восточной части до 30°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, по области местами гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем ​​18-23°; в Киеве днем ​​21-23°.

Погода в Украине на 14 июня (facebook.com/UkrHMC)

Дожди в Украине

В последние дни в Украине прошли достаточно сильные дожди. По данным специалистов, менее чем за сутки в Киеве выпало более половины месячной нормы осадков.

Напомним, 21 апреля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм, что на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков. Тогда тоже выпало больше половины месячной нормы осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода