Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Дожди в Украине

В последние дни в Украине прошли достаточно сильные дожди. По данным специалистов, менее чем за сутки в Киеве выпало более половины месячной нормы осадков.

Напомним, 21 апреля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм, что на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков. Тогда тоже выпало больше половины месячной нормы осадков.

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