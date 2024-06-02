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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 2 июня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня, 2 июня, в Украине без дождей, местами с грозами, не обойдется. Исключение - юго-восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях днем ​​21-26°; на остальной территории днем ​​27-32°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода в Украине 2 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине летом 2024

Лето 2024 в Украине будет еще жарче предыдущих. Высокие температуры воздуха ожидаются в июле и первой половине августа.

Что касается июня, то средняя температура ожидается 19-23°, в горных районах 16-19° тепла, что на 1,5-2° выше нормы. А месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

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