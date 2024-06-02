Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В Украине сегодня, 2 июня, в Украине без дождей, местами с грозами, не обойдется. Исключение - юго-восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных областях днем 21-26°; на остальной территории днем 27-32°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°.
Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 24-29°; в Киеве днем 26-28°.
Погода в Украине 2 июня (facebook.com/UkrHMC)
Лето 2024 в Украине будет еще жарче предыдущих. Высокие температуры воздуха ожидаются в июле и первой половине августа.
Что касается июня, то средняя температура ожидается 19-23°, в горных районах 16-19° тепла, что на 1,5-2° выше нормы. А месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.
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