ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на 22 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода сегодня, 22 апреля, в Украине будет в большей части регионов дождливой, местами даже с грозами. А в Карпатах даже днем ударят заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине кроме северной части и восточных областей дожди, днем на юге страны местами с грозами.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада и юга, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях днем 6-11 тепла; на остальной территории днем 10-15°, в юго-восточной части 14-19°. На высокогорье Карпат днем мокрый снег; температура днем около 0°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Прогноз погоды в Украине 22 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение

Значительная снеголавинная опасность (третий уровень) 22 апреля сохранится на высокогорье Ивано-Франковской области. Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень) будет сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области, а низкая (первый уровень) - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - советуют синоптики.

Изменится ли погода на ближайшей рабочей неделе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский
Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, - Зеленский
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил