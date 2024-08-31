Синоптики дали прогноз на первый день осени

Так, по данным синоптиков, в Украине будет без осадков. Температура ночью 15-20°, в южных областях до 23°; днем 26-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В частности, согласно карте "Укргидрометцентра", 32° следует ожидать в Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской областях. На западе днем ​​будет в большинстве областей 29°, на Закарпатье 30°.

Погода в Украине 1 сентября (facebook.com/UkrHMC)

А вот уже днем ​​2 сентября в юго-восточной части Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.