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Синоптики дали прогноз на первый день осени

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 1 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

1 сентября в Украине будет без осадков. Максимальная температура поднимется до 33°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, по данным синоптиков, в Украине будет без осадков. Температура ночью 15-20°, в южных областях до 23°; днем 26-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В частности, согласно карте "Укргидрометцентра", 32° следует ожидать в Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской областях. На западе днем ​​будет в большинстве областей 29°, на Закарпатье 30°.

Погода в Украине 1 сентября (facebook.com/UkrHMC)

А вот уже днем ​​2 сентября в юго-восточной части Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Погода в Украине

В последние недели погода в Украине определяется новой волной жары. Ее синоптики прогнозировали практически сразу после первой, которая накрыла Украину в июле.

Вторая волна жары тоже оказалась рекордной. Так, например, 27 августа в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8 градуса.

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