Синоптики дали прогноз на вторую рабочую неделю марта в Украине

Начало новой рабочей недели в Украине будет солнечным и сухим. А в конце пятидневки серьезно задождит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В понедельник, 10 марта, дождей не предвидится. Ночю практически ровсеместно ожидается плюсовая температура, максимально до +5 градусов, например, в Крыму и в Киеве. Правда, в Луганской области стоит ожидать небольшой мороз, до -1.
Днем будет по-настоящему весення погода, максимально до +20 градусов на Прикарпатье. В большинстве регионов прогреется до +18 градусов. Минимально днем будет до +14 градусов - в Донецкой и Луганской областях.
В Киеве без осадков, ночью до +5, днем до +18 градусов.
Погода в Украине 10 марта (meteo.gov.ua)
Во вторник, 11 марта, в Украину зайдут небольшие осадки, а в большинстве регионов ожидается облачная погода. Дожди вероятны на Закарпатье, Прикарпатье, в Черновицкой области.
Ночью будут "плюсы", причем в некоторых западных областях, например на Прикарпатье, Закарпатье, в Волынской, Львовской областях до +8,+9 градусов. Холоднее всего ночью будет в Харьковской области, в пределах 0...+2.
Днем в большинстве регионов будет +17,+18 градусов, в зависимости от региона. Но будут и "холодные" области. Например, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях, максимально температура поднимется только до +14.
В Киеве будет без осадков, ночью до +5, днем до +18 градусов.
Погода в Украине 11 марта (meteo.gov.ua)
В среду, 12 марта, дожди накроют большую часть регионов Украины. Осадков не будет:
Несмотря на осадки, температура и ночью, и днем будет достаточно высокой. Максимально в Одесской области ночью ожидается до +10 градусов.
Днем в той же Одесской области и в Крыму будет до +21 градуса. Холоднее всего днем будет, например, в Сумской и Волынской областях, до +16.
А в большинстве регионов днем будет +17, +18. В Киеве будет дождить, ночью до +9, днем до +18.
В четверг, 13 марта, в Украине дожди пройдут повсеместно. При этом даже ночью температура в большинстве регионов будет держаться в пределах +9, +10 градусов, а в Одесской области и в Крыму ночью ожидается до +11 градусов.
Днем температура немного спадет, но все равно будет весенней. Максимально дневные "плюсы" поднимутся до +18 градусов - в Донецкой, Луганской, Одесской областях и в Крыму.
При этом в части регионов днем температура будет минимальной, до +13 градусов. Такой она будет в Киеве. Ночью в столице будет до +9 градусов.
Погода в Украине 13 марта (meteo.gov.ua)
В пятницу, 14 марта, дожди удержаться в Украине, причем повсеместно. Ночью будет тепло, в пределах +6...+8 градусов, на юге до +9.
Днем также будет тепло, несмотря на осадки. Максимально днем будет в Харьковской области, до +19 градусов. Причем даже на юге днем будет холоднее, до +17, а в Одесской области - до +15.
В Киеве также будет идти дождь, ночью до +9, днем до +16 градусов.
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