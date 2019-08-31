Синоптики дали прогноз на 1 вересня

Завтра, 1 вересня, погода в Україні буде теплою, у всіх областях очікується мінлива хмарність, температура до +32. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Перший день вересня пройде без змін в погодній ситуації в країні, очікується сонячна і тепла погода. Опадів протягом дня не очікується, температура вдень коливатиметься від +25 до +32, вночі - від +13 до +18.

Сама спекотна погода очікується в південних і західних областях України, там повітря прогріється до +32 градусів вдень.

У столиці вдень будемо тепло, температура очікується в районі +27-29 градусів вдень, вночі до +17. Вітер східний 5-10 м/с.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, 2 вересня днем середні показники температури коливатиметься від +27 до +30. У східних областях буде прохолодніше, там термометри покажуть від +25 до +27. Вночі середня температура коливатиметься від +14 до +16.

З вівторка погодна ситуація в країні почне погіршуватися, на заході прогнозуються дощі з грозами. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +28...+31. У східних і північних областях вдень від +25 до +28. Вночі прохолодніше буде на сході, там очікується зниження температури до +11. У середу, 4 вересня, в Україні збережеться така ж погодна ситуація.

Додамо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що в останній день літа, 31 серпня, в Україні буде переважати сонячна і спекотна погода. Температура вдень підніметься до +31 градуса. У Києві сьогодні очікується тепла і суха погода, вдень від +28 до +30.