Синоптик не удивила прогнозом на сегодня. Когда украинцам ждать погодных изменений

"27 сентября, повсюду в Украине ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +23...+29 градусов", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, в Киеве также четверг обещает быть без дождей и теплым, и так до конца месяца.

Когда погода изменится

Как отметила Диденко, с началом второго месяца осени, с 1 октября, в Украине "влаги будет больше и станет меньше тепла". При чем температура воздуха снизится в соответствии с сезоном и придет атмосферный фронт с дождями.

Какой может быть погода в октябре 2023 года в Украине

Средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.