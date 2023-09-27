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Синоптик не удивила прогнозом на сегодня. Когда украинцам ждать погодных изменений

Фото: похолодание придет в Украину с 1 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине 27 сентября будет "притарной", поскольку ничем особо не будет отличаться от предедущих дней - такая же теплая и без осадков. Но ждать смены погоды на более осенюю осталось недолго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"27 сентября, повсюду в Украине ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +23...+29 градусов", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, в Киеве также четверг обещает быть без дождей и теплым, и так до конца месяца.

Когда погода изменится

Как отметила Диденко, с началом второго месяца осени, с 1 октября, в Украине "влаги будет больше и станет меньше тепла". При чем температура воздуха снизится в соответствии с сезоном и придет атмосферный фронт с дождями.

Какой может быть погода в октябре 2023 года в Украине

Средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

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