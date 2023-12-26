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Синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание

Фото: похолодание ожидается с 5 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение следующих десяти дней в Украине сохранится плюсовая температура, иногда с сильным ветром, дождями и мокрым снегом. Ближайшее ощутимое похолодание прогнозируется с 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ближайшее время морозов каких-то не предвидится. Впереди влажный день, далее три дня даже с периодическим солнцем, а новогодние 31 декабря и 1 января, ожидаются влажными, но не холодными. Ближайшее ощутимое похолодание - с 5 января", - написала она.

Прогноз к Новому году

По ее данным, в среду 27 декабря похолодает: в течение дня температура воздуха в Украине будет составлять +2+6 градусов, в южной части +7+12 градусов. Северо-западный ветер будет сильным, со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. В Киеве среда ожидается облачным, местами дождь, затем переход в мокрый снег.

Диденко рассказала, что в четверг, пятницу и субботу ожидается антициклон с сухой прохладной погодой, стихнет ветер. В воскресенье 31 декабря придет атмосферный фронт, поэтому появятся дожди и мокрый снег.

"Ночью 1 января - пауза с осадками, тепло. Днем 1 января - осадки и также сравнительно тепло", - сообщила синоптик-любитель.

 

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в январе 2024 прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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