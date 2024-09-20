Синоптик рассказала, когда ситуация с загрязнением воздуха в Киеве может улучшиться

"Антициклон по имени Serkan, а, точнее, его отроги, охватывают своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетренно - это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха", – пояснила она.

Украина находится под влиянием антициклона Serkan (t.me/PohodaNatalka)

По словам Диденко, такое бывает практически каждый год и не является катастрофой.

"Ближайшее усиление ветра в Киеве - 25 сентября, что дает надежду на рассотку воздуха. Дождей пока не видно, ближайший - с 27, 28 сентября. Но не стоит думать, что ветер 25-го и дождь 27 сентября улучшат ситуацию. Она может улучшиться гораздо раньше", - предупредила синоптик.