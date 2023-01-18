RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик рассказала, каких неприятных "сюрпризов" стоит ждать от погоды сегодня

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом. Погода будет усугубляться мощным штормовым ветром, на остальной территории без осадков также не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Осадки

"На остальной территории Украины сегодня также будет преобладать влажная погода, периодически дожди, от небольших до умеренных, туманы", - рассказала синоптик.

Ветер

По словам Диденко, практически повсюду в Украине предполагается сильный ветер, с штормовыми порывами, до 15-22 м/с.

Температура

Температура воздуха хоть как-то компенсирует некомфортную синоптическую ситуацию - будет тепло в течение дня +6...+12 градусов, в южной части +10...+15 градусов, на востоке Украины +3...+8 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве в среду ожидается сильный ветер. Периодически небольшой колючий дождь. Днем +7...+10 градусов, ближе к ужину в пределах +5...+7 градусов", - рассказала синоптик.

Как сообщалось, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Крещение в четверг, 19 января.

Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день