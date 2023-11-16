Синоптик рассказала, где ждать похолодание и снег в Украине уже завтра

Похолодание и снег в Украине следует ожидать уже завтра, 17 ноября. Правда, они придут не всюду, а только в западных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Пока что подбирается похолодание и мокрый снег на западную часть Украины", - констатировала она.

Как отметила синоптик, из-за активного циклона Linus именно в западных областях Украины ожидается облачная влажная погода с дождем и мокрым снегом.

"К непогоде присоединится сильный ветер юго-восточного направления. Небольшие дожди возможны в восточной части Украины. На остальной территории в пятницу существенных осадков не предполагается", - добавила Диденко.

Что касается температуры воздуха, то в Украине она завтра будет низкой.

"В ближайшую ночь на западе и севере от +3...-3, на остальной территории +2...+7 градусов. А в течение дня 17 ноября ожидается +3...+8 градусов, на юге +7... +11 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве завтра облачная погода, но без осадков. Ночью +1...+3 градуса, в окрестностях -1 градуса, днем в пятницу около +4 градусов.

Резкое похолодание в Украине

В Украине с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. В частности, в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумская, Полтавская и Харьковская области) температура упадет от -10 до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.