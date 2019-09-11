В Україні буде тепло до п'ятниці

Погода в Україні, завтра, 12 вересня, очікується ясна та тепла з температурою повітря +25+30 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Крім того, Діденко зазначає, що у столиці завтра буде сонячно.

"У Києві у четвер погода отримає метеорологічний оскар - сонячно, сухо та близько +28 градусів. У п'ятницю вся оця, підсвічена сонцем та вогняними чорнобривцями, розкіш потриває", - повідомила вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com)

А в суботу та неділю пройдуть дощі та похолодає, додала синоптик.

Нагадаємо, сьогодні по всій території країни сонячно, температура повітря досягла +29.

Натомість, синоптики попереджають про різке похолодання на вихідні. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.

За даними синоптиків, 11 вересня в Україні буде утримуватись суха та тепла погода. Температура вночі +9+14, на узбережжі морів до +18, на крайньому сході країни та в Карпатах +5+8; вдень в Україні +24+29 градусів. На вихідних, 14 и 15 вересня, очікується похолодання та періодичні дощі, однак у деяких областях буде тепла погода