ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сьогодні сильний вітер

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 09:26
У Києві сьогодні сильний вітер
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ускладнення погодніх умов протримається до кінця доби

Погода у Києві сьогодні, 22 листопада, різко погіршиться, очікуються сильні пориви вітру. Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Зазначається, що посилення вітру в столиці очікується протягом найближчої години і утримається до кінця поточної доби.

"Увага! У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 листопада пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні сильний вітер

РБК-Україна писало, що у столиці сьогодні прогнозують прохолодну погоду. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від -1 до -3. Вночі термометри у столиці покажуть від -6 до -8 градусів.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 22 листопада у східних областях України похолодає до -12 градусів, на решті території очікуються заморозки до -7.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні оголошене штормове попередження. У східній, південній та західній частинах країни пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Також 22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Поліція закликає водіїв дотримуватися безпечної дистанції на дорогах В Україні оголосили штормове попередження
Новини України КиївветерКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся