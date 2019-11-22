У Києві сьогодні сильний вітер

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ускладнення погодніх умов протримається до кінця доби

Погода у Києві сьогодні, 22 листопада, різко погіршиться, очікуються сильні пориви вітру. Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Зазначається, що посилення вітру в столиці очікується протягом найближчої години і утримається до кінця поточної доби.

"Увага! У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 листопада пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у столиці сьогодні прогнозують прохолодну погоду. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від -1 до -3. Вночі термометри у столиці покажуть від -6 до -8 градусів.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 22 листопада у східних областях України похолодає до -12 градусів, на решті території очікуються заморозки до -7.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні оголошене штормове попередження. У східній, південній та західній частинах країни пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. Також 22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).