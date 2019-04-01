Синоптик попередила про різку зміну погоди

Погода в Україні: 2 квітня в країні частково похолодає, місцями температура повітря вдень складе +7 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталю Діденко Facebook.

Повідомляється, що другого квітня в південних і західних областях країни очікується температура +10...+12 градусів.

"Завтра вдень в Україні передбачається +7...+11 градусів, на півдні та заході місцями +10...+12 градусів. Антициклон Jana організовує завтра сонячну погоду, лише на сході. Хвіст атмосферного фронту може принести дощ, а іноді навіть мокрий сніг. Сильний північно-східний вітер очікується на півдні, сході та в центральних областях.", - повідомляє синоптик.

У Києві на друге квітня прогнозується сонце, однак холоднувате. В столиці очікується поривчастий вітер,а також нічний похолодання до -1 градуса морозу. Вдень температура повітря прогріється до +8...+9 градусів.

Крім того, Наталя Діденко повідомила, що найближчої ночі температура повітря знизиться до -3 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Першого квітня погода в Україні буде теплою очікується до 20 градусів тепла у деяких областях. Крім того, 1 квітня в Україні без опадів. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с.

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