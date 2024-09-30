Синоптик объяснила, пришла ли в Киев осень и какую погоду ждать
По состоянию на понедельник, 30 сентября, так называемая метеорологическая осень в Киеве столичными метеостанциями зафиксирована не была.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Когда именно в Киев придет осень
По словам эксперта, для того, чтобы была зафиксирована метеорологическая осень, нужно, чтобы среднесуточная температура в определенной локации на протяжении как минимум трех дней подряд была ниже 15 градусов тепла.
"Пока что... Вот эти первые прохладные дни для столичного региона, можем сказать, вчера и сегодня (29-30 сентября, - Ред.), вот такие наступили. Снижение температуры... Но пока метеорологическую осень киевские метеостанции не зафиксировали", - рассказала синоптик.
Она отметила, что в столичном регионе среднесуточная температура пока не достигла регулярных 15 градусов Цельсия и меньше.
"У нас она пока - еще до 15, даже немного выше, если говорить о предыдущих днях. Так что ждем", - добавила Птуха.
В то же время она отметила, что по западным областям, иногда могут быть, конечно, на отдельных метеостанциях и более низкие температуры.
"Потому что у нас страна большая и, соответственно, для каждой отдельной метеостанции нужно фиксировать или не фиксировать метеорологическую осень, чтобы со всеми показателями соответственно", - подытожила представительница Укргидрометцентра.
Какой погоды ждать жителям столичного региона
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 1 октября, в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14 градусов по Цельсию, днем 17-22 градуса выше нуля.
Тем временем в Киеве завтра:
- ночью 10-12°С
- днем 18-20°С
Прогноз от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Первый снег и пылевая буря
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха и выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей и медиа активно делятся кадрами, на которых видны заснеженные склоны и леса.
Между тем, в некоторых других регионах утром понедельника, 30 сентября, жители зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей начали публиковать соответствующие фото и видео, на которых можно увидеть, что воздух "имеет цвет".
При этом представители местных властей рекомендовали людям ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.
Эксперты рассказали также, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.
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