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Синоптик оцінив, наскільки забруднене повітря в Києві

Автор: Дмитро Левицький

Ситуація із забрудненням в Києві поступово може погіршуватись. Причиною тому можуть бути як і природні явища, і викиди промислових шкідливих речовин в атмосферу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

"Звичайно, якість повітря може погіршуватися. Це пов’язано як із погодними причинами, так і з деякими іншими, наприклад, викиди забруднювальних речовин автотранспортом", - розповів Кульбіда.

За словами синоптика, рівень забруднення столичного повітря змінюється кожного дня, фахівці контролюють наявність пилу в атмосфері міста, але по інших регіонах такої інформації немає.

"Пил у нас нижче гранично допустимих концентрацій, діоксид сірки взагалі нижче разів у 10-20, оксид вуглецю також не досягає критичних відміток. А от щодо діоксиду азоту, а це елемент, що пов’язаний з автотранспортом, тут є перевищення в 4 рази гранично допустимих середньодобових концентрацій", - пояснив Кульбіда.

Синоптик зазначив, що викиди від автотранспорту є найбільшим забруднювальним елементом і формальдегід, який десь досягає критичних позначок, а десь перевищує їх до 2-3 разів.

"Але, якщо проаналізувати це все, то ситуація з повітрям в Києві цілком нормальна", - резюмував директор Укргідрометцентру.

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