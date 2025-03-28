Синоптик дала прогноз на завтра. Где ждать дождей

Погода 30-31 марта в Украине 30-31 марта в Украине

30 марта давление будет падать, в Украине, кроме северной части, пройдут небольшие и умеренные дожди. 31 марта осадки прогнозируются в западных и восточных областях.

Температура ночью 0...+7 градусов, на юге страны до +10 градусов. Днем +11...+18 градусов, однако в западных областях в понедельник ожидаем снижения дневной температуры до +8...+13.

Добавим, что в апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +10...+13 градусов. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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