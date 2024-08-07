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Синоптик дала прогноз на сегодня, указав на интересный момент с новой волной жары

Украина, Среда 07 августа 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня, указав на интересный момент с новой волной жары Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на 7 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 августа, в Украину придет комфортное тепло. А в Киеве возможны дожди с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"7 августа температура воздуха остается летней и комфортной. В течение дня предполагается +24...+29 градусов, в южной части +28...+31 градусов", - рассказала она.

Дожди, по данным синоптика, пройдут местами на севере, в центральных областях, вечером еще и в Харьковской области. На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха ожидается днем ​​около +25, +26 градусов.

Интересный момент по новой волне жары

Сильная жара, как говорит Диденко, по предварительным прогнозам, придет в Украину с 15 августа.

"При этом она начнется несколько необычно - с западных областей. А уже потом распространится на центр, север, юг и восток Украины", - добавила она.

Жара в Украине

На Украину надвигается новоя волна жары. Предполагается, что она накроет территорию страны 13-14 августа. А пик вероятен 15-го.

При этом, как ранее предупреждали синоптики, самая высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на юге и юго-востоке страны. В этих же регионах и центральных областях страны возможен и дефицит осадков.

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