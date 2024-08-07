Синоптик дала прогноз на сегодня, указав на интересный момент с новой волной жары

Сегодня, 7 августа, в Украину придет комфортное тепло. А в Киеве возможны дожди с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"7 августа температура воздуха остается летней и комфортной. В течение дня предполагается +24...+29 градусов, в южной части +28...+31 градусов", - рассказала она.

Дожди, по данным синоптика, пройдут местами на севере, в центральных областях, вечером еще и в Харьковской области. На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха ожидается днем ​​около +25, +26 градусов.

Интересный момент по новой волне жары

Сильная жара, как говорит Диденко, по предварительным прогнозам, придет в Украину с 15 августа.

"При этом она начнется несколько необычно - с западных областей. А уже потом распространится на центр, север, юг и восток Украины", - добавила она.