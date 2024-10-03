Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, рассказав, когда дождей станет больше

"Дожди пройдут в западных областях Украины, крошечная вероятность - в Николаевской и Херсонской областях, однако на остальной территории все же будет господствовать антициклональный характер погоды, поэтому будет сухо", - рассказала она.

Температура воздуха 3 октября в большинстве областей Украины достаточно высока, в течение дня +20...+26 градусов, в западных областях +13...+17 градусов.

"В Киеве будет сухо, тепло, до +22 градусов, ветер южный, небольшой, вечером порывистый", - добавила Диденко.

Когда дождей станет больше

Дождей в Украине станет больше 5-6 октября.

"Но на востоке и юго-востоке удержится сухая погода", - предупредила синоптик.