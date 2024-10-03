Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине, рассказав, когда дождей станет больше

Сегодня, 3 октября, в Украине местами пройдут дожди. Осадков станет больше уже на выходных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Дожди пройдут в западных областях Украины, крошечная вероятность - в Николаевской и Херсонской областях, однако на остальной территории все же будет господствовать антициклональный характер погоды, поэтому будет сухо", - рассказала она.
Температура воздуха 3 октября в большинстве областей Украины достаточно высока, в течение дня +20...+26 градусов, в западных областях +13...+17 градусов.
"В Киеве будет сухо, тепло, до +22 градусов, ветер южный, небольшой, вечером порывистый", - добавила Диденко.
Дождей в Украине станет больше 5-6 октября.
"Но на востоке и юго-востоке удержится сухая погода", - предупредила синоптик.
Октябрь 2024 ожидается теплее обычного, но без заморозков, вероятно, не обойдется.
По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в октябре предполагается +7...+13 градусов, что на 1-1,5 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
Детальнее о прогнозе на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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