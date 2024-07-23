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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 23 июля 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 23 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 июля, в Украине ожидается жара до +34 градусов. Не исключені и дожди, но не во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"Во вторник в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, кое-где на востоке Украины, а вечером и на северо-востоке Украины", - рассказала она.

На остальной территории, по ее словам, будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 23 июля предполагается в пределах +26...+30 градусов, на западе местами +24....+26 градусов, в южной части +31....+34 градусов.

Погода в Киеве и спад жары

В Киеве будет без осадков, максимальная температура воздуха будет около +28 градусов.

В течение четверга-пятницы, 25-26 июля, в столице ожидается кратковременное снижение температуры воздуха до +23...+25 градусов.

"В субботу-воскресенье, 27-28 июля, умеренная, жара возобновится", - добавила синоптик.

Подробнее прогноз на текущую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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