Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Днем 21 мая предполагается +20...+27 градусов, где сильнее поджимает солнце, возможно и выше", - рассказала она.

Дожди, иногда с грозами, пройдут сегодня местами в прикарпатских областях, на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине, Харьковщине.

"Что не вошло в этот список - без осадков", - отметила синоптик.

Погода в Киеве и в ближайшие дни в Украине

В Киеве 21 мая ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26 градусов. Дождь сегодня маловероятен.

В дальнейшем неделя в Украине ожидается теплой, до умеренной жары. За дождями с грозами следует следить. И еще момент – ночи будут еще достаточно свежи. Ожидается в Украине +10…+14 градусов, на побережьях морей +8…+11 градусов.

Детальнее о погоде в Украине на рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.