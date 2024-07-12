Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда жара ослабнет

"+37...+42 градусов сегодня ожидается в южной части Украины! В большинстве областей также не замерзнем, днем ​​+35...+40 градусов. В западных областях и в приграничных районах Сумской и Харьковской областей в течение дня +31...+34 градусов", - рассказала она.

Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный, в Крыму и в Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 м/с.

Что касается дождей, то каких-то существенных осадков в Украине 12 июля ожидать не стоит, хотя небольшие и кратковременные возможны на Волыни.