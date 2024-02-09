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Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда будет тепло в ближайшее время

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 февраля, в Украине ожидается мокрый снег, временами с дождем, который станет следствием похолодания. Правда, "минусы" дадут о себе знать не во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение дня 9 февраля от -3...+3, в центральных областях +3...+6 градусов, в южной части, Закарпатье и Черновицкой области +9...+15 градусов", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, будет преобладать завтра в Украине влага, с осадками, погода, кроме южных областей и Крыма, там без существенных осадков.

"В Киеве 9 февраля будет холодно. Днем около 0. Иногда выпадает снег и мокрый снег. На дорогах гололед", - предупредила Диденко.

Отметим, синоптики предупреждали, что погода в Киеве 9 февраля испортится

Когда будет тепло в Украине

Синоптик Диденко назвала и ближайшие теплые дни, а именно 11, 12 и 13 февраля ожидается +8...+14 градусов.

"Ближайшее ощутимое похолодание потом - с 15 февраля, ночью до -1-5 градусов, днем около 0", - говорит она.

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