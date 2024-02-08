Осадки и гололедица. Киев завтра накроет непогода

Погода в Киеве 9 февраля испортится. Столицу накроют осадки, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Завтра в Киеве ожидается существенное ухудшение погоды. Днем город накроет мокрый снег, местами возможен дождь.

Местные власти предупреждают, что на дорогах возможна гололедица. Синоптики установили в столице первый (желтый) уровень опасности.

"Призываем водителей не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам - будьте осторожны на тротуарах", - говорится в сообщении.

Столбики термометров в Киеве завтра днем покажут от 0 до +2 градусов, а ночью от 0 до -2.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине мокрый снег и дождь. Осадки ожидаются по всей стране, кроме южных областей. В Карпатах и на Закарпатье местами сильные осадки.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, а в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток на севере и востоке от +2 до -3 градусов. Ночью в Черниговской и Сумской областях прогнозируется до -6 -11 градусов.

На остальной территории днем +4 +9 градусов, а ночью от 0 до +5.