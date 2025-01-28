Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца января

В частности, по данным синоптика, сегодня и завтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12....+17 градусов.

"На остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7...+11 градусов. Осадков и 28 и 29 января в Украине не предвидится", - когстатувала она.

В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый, днем до +8 градусов.