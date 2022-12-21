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Синоптик дала прогноз погоды на Новый год

Фото: синоптик дала прогноз погоды на Новый год (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду в Украине на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"По предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым. И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с "плюсами", - рассказала она.

Как сообщалось, в четверг, 22 декабря, на высокогорье Ивано-Франковской прогнозируется значительная лавинная опасность.

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