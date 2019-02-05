Синод ПЦУ призначив головного секретаря і прийняв типовий статут

Фото: митрополит Вінницький Симеон (pomisna.info)

Митрополит Вінницький і Барський Симеон був затверджений головним секретарем Священного Синоду

Під час першого засідання, Священний Синод Православної церкви України затвердив головним секретарем Священного Синоду митрополита Вінницького і Панського Симеона і прийняв типовий статут управління єпархії для єпархій помісної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ПЦУ.

"Синод розглянув і прийняв типовий статут Управління єпархії для єпархій помісної церкви. Також було розглянуто організаційне питання Вінницької єпархії. На пропозицію предстоятеля митрополит Вінницький і Барський Симеон був затверджений Головним секретарем Священного Синоду", - повідомили в прес-службі.

Також зазначається, що релігійні організації, які входили до складу кожної єпархії станом на 15 грудня 2018, залишаються у складі відповідної єпархії. Перехід духовенства і парафій між єпархіями помісної церкви можливий тільки на основі канонічних правил, тобто за згодою обох архієреїв єпархій, завіреної відповідними документами.

Нагадаємо, сьогодні в Софії Київській проходило перше засідання Синоду Православної церкви України. Синод проходив у Будинку митрополита під головуванням митрополита Київського і всієї України Єпіфанія. Також у засіданні брали участь почесний патріарх Філарет та інші учасники Синоду.

Зазначимо, станом на початок лютого у ПЦУ перейшли 204 церковних приходу УПЦ Московського патріархату. Православну церкву України офіційно зареєстрували 31 січня. Також наприкінці січня набув чинності закон про перехід релігійних громад