Синне-желтый браслет из Изюма. Зеленский присвоил звание Героя погибшему военному

Украинского бойца наградили почетным званием за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Сове Сергею Александровичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в указе.

Отметим, что ранее сын военного обращался к Зеленскому с просьбой посодействовать скорейшему возвращению тела отца для достойного захоронения. Он также написал, что имел был за честь получить из рук президента награду для погибшего защитника.

СМИ сообщают, что тело Героя сегодня было передано его семье для погребения.