Без сине-желтого цвета: в СМИ рассказали о требованиях к будущей путинской массовке

Организаторы концерта в Москве по случаю годовщины войны в Украине объявили свои странные требования к массовке. Участникам предлагают продаться "аж" за 500 рублей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".
Как пишет канал, участники массовки, которые должны продемонстрировать поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, должны соблюдать соответствующие требования:
"У массовки впервые стали собирать паспортные данные. Такие требования прислал один из организаторов мероприятия корреспонденту МО. Он попросил указать ФИО, дату и место рождения, серию и номер паспорта, а также дату его выдачи. За явку на концерт пообещали 500 рублей, которые выплатят на следующий день. В прошлом году организаторы массовки на концерт в честь годовщины аннексии Крыма не просили паспортных данных - только фамилию и имя", - пишет канал.
Одной из корреспонденток канала отказали в участии митинга из-за того, что она "слишком хороша".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор готовит "праздник" к годовщине полномасштабного вторжения на территорию Украины. Однако в этот раз массовке заплатят несколько меньше.
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