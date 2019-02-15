ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синіцин: у поліції можуть готувати масштабний підкуп виборців

Новини » Вибори 2019    15.02.2019 - 10:00
Синіцин: у поліції можуть готувати масштабний підкуп виборців
Фото: Роман Синіцин (facebook.com romabra)

Активіст звернув увагу на Олега Козловського в можливій "схемі" на виборах

Поліція може будувати сітку підкупу або прямого впливу на виборців. Про це заявив волонтер і активіст Роман Синіцин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Обласні управління поліції по всій Україні вже місяць розсилають в різні бюджетні та комунальні установи запити із вимогою надати дані про партійну належність співробітників", - заявив Синіцин.

За його словами, одним з головних персонажів в цій "схемі" є Олег Козловський, колишній голова СБУ в Луганській області, якого звільнили в 2018 році, а два тижні тому призначили заступником керівника Національної поліції України Князєва.

За інформацією Синіцина, саме Козловський може відповідати за вибори.

"Саме з Козловським постійно контактує один (або одна) з кандидатів у президенти. Саме під Козловського при керівниках поліції кожній області введено посаду "помічника з виборів" і розставили туди різних, часом дуже цікавих людей", - зазначив він.

Активіст стверджує, що таким чином в МВС можуть "наполегливо будувати сітку підкупу або прямого впливу на виборців".

 

Веселих історій вам на вечір. Ви вже чули мабуть, про ті що в АП ніби-то планують будувати чи вже будують масову мережу...

Опубліковано Roman Sinicyn Середа, 13 лютого 2019 р.

 

"Опора" заявляє про провокації та тиск на її спостерігачів на виборах У Верховну раду можуть пройти шість партій
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыподкуп избирателей
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся