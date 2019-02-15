Синіцин: у поліції можуть готувати масштабний підкуп виборців

Фото: Роман Синіцин (facebook.com romabra)

Активіст звернув увагу на Олега Козловського в можливій "схемі" на виборах

Поліція може будувати сітку підкупу або прямого впливу на виборців. Про це заявив волонтер і активіст Роман Синіцин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Обласні управління поліції по всій Україні вже місяць розсилають в різні бюджетні та комунальні установи запити із вимогою надати дані про партійну належність співробітників", - заявив Синіцин.

За його словами, одним з головних персонажів в цій "схемі" є Олег Козловський, колишній голова СБУ в Луганській області, якого звільнили в 2018 році, а два тижні тому призначили заступником керівника Національної поліції України Князєва.

За інформацією Синіцина, саме Козловський може відповідати за вибори.

"Саме з Козловським постійно контактує один (або одна) з кандидатів у президенти. Саме під Козловського при керівниках поліції кожній області введено посаду "помічника з виборів" і розставили туди різних, часом дуже цікавих людей", - зазначив він.

Активіст стверджує, що таким чином в МВС можуть "наполегливо будувати сітку підкупу або прямого впливу на виборців".