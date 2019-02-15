Синіцин: у поліції можуть готувати масштабний підкуп виборців

Активіст звернув увагу на Олега Козловського в можливій "схемі" на виборах
Поліція може будувати сітку підкупу або прямого впливу на виборців. Про це заявив волонтер і активіст Роман Синіцин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Обласні управління поліції по всій Україні вже місяць розсилають в різні бюджетні та комунальні установи запити із вимогою надати дані про партійну належність співробітників", - заявив Синіцин.
За його словами, одним з головних персонажів в цій "схемі" є Олег Козловський, колишній голова СБУ в Луганській області, якого звільнили в 2018 році, а два тижні тому призначили заступником керівника Національної поліції України Князєва.
За інформацією Синіцина, саме Козловський може відповідати за вибори.
"Саме з Козловським постійно контактує один (або одна) з кандидатів у президенти. Саме під Козловського при керівниках поліції кожній області введено посаду "помічника з виборів" і розставили туди різних, часом дуже цікавих людей", - зазначив він.
Активіст стверджує, що таким чином в МВС можуть "наполегливо будувати сітку підкупу або прямого впливу на виборців".
Веселих історій вам на вечір. Ви вже чули мабуть, про ті що в АП ніби-то планують будувати чи вже будують масову мережу...Опубліковано Roman Sinicyn Середа, 13 лютого 2019 р.