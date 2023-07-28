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В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину за наркоторговлю

Фото: в Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину за наркоторговлю (unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Сингапуре казнили 45-летнюю Сариде Джамани, которую признали виновной в торговле героином. Это первый случай смертной казни женщины за последние 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно законодательству Сингапура, смертная казнь применяется против всех, кого поймают на торговле 500 г каннабиса или 15 г героина.

Саридеви Джамани стала первой женщиной, которая была казнена в стране за торговлю наркотиками с 2004 года. 20 лет назад за это правонарушение повесили 36-летнюю парикмахершу Ен Мэй Воен.

Отмечается, что во время задержания Джамани не могла дать точные показания правоохранителям из-за "ломки", которая характеризуется появлением физических и/или психических расстройств.

6 октября 2022 года высший суд отклонил апелляцию о приговоре женщины. Петиция о президентском помиловании также не имела успеха.

Как пишут СМИ, Саридеви заявляла, что якобы запасалась героином для личного использования во время исламского месяца поста. В то же время судья считал, что женщина преуменьшила масштаб наркоторговли.

В частности предотвратить казнь пыталась Международная федерация прав человека, Amnesty International и Глобальная комиссия по политике в отношении наркотиков.

В правительстве Сингапура считают, что смертная казнь является эффективным способом предотвращения преступлений, связанных с наркотиками. В частности это якобы обеспечивает безопасность города и широко поддерживается общественностью.

"Нет никаких доказательств того, что смертная казнь имеет уникальный сдерживающий эффект или что она хоть как-то влияет на употребление и доступность наркотиков. Единственное сообщение, которое посылают эти казни, заключается в том, что правительство Сингапура готово снова нарушить международные гарантии по применению смертной казни", - отметила правозащитница Кьяра Санджоргио из Amnesty International.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в Иране недавно казнили трех человек, которые были обвинены в причастности к гибели трех сотрудников сил безопасности во время прошлогодних антиправительственных демонстраций.

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Сингапур