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У Сінгапурі посилюють карантин через збільшення випадків COVID

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Сінгапур, П'ятниця 24 вересня 2021 14:28
У Сінгапурі посилюють карантин через збільшення випадків COVID Фото: у Сінгапурі посилюють карантин через збільшення випадків COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Сінгапуру оголосила, що посилюють карантинні обмеження через збільшення випадків коронавірусу. Нові обмеження набудуть чинності з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, влада обмежать кількість соціальних зустрічей двома людьми і зроблять роботу з дому обов'язковою, в спробі стримати сплеск інфекцій і знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Влада заявила, що кількість випадків захворювання зростає швидше, ніж очікувалося, в той час, як рівень вакцинації в місті-державі досяг плато після того, як склав близько 82%, що є одним з найвищих показників у світі.

Щоб ще більше захистити своє населення, держава Південно-Східної Азії також розширює програму вакцинації, щоб охопити людей у віці від 50 до 59 років.

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