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В Сингапуре ужесточают карантин из-за увеличения случаев COVID

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Сингапур, Пятница 24 сентября 2021 14:28
В Сингапуре ужесточают карантин из-за увеличения случаев COVID Фото: В Сингапуре ужесточают карантин из-за увеличения случаев COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Сингапура объявили, что ужесточают карантинные ограничения из-за увеличения случаев коронавируса. Новые ограничения вступят в силу со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, власти ограничат количество социальных встреч двумя людьми и сделают работу из дома обязательной, в попытке сдержать всплеск инфекций и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Власти заявили, что число случаев заболевания растет быстрее, чем ожидалось, в то время как уровень вакцинации в городе-государстве достиг плато после того, как составил около 82%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Чтобы еще больше защитить свое население, государство Юго-Восточной Азии также расширяет программу вакцинации, чтобы охватить людей в возрасте от 50 до 59 лет.

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